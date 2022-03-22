Главу Ахтырского райсовета освободили из плена оккупантов

Во вторник, 22 марта, главу Ахтырского райсовета от "Слуги народа" Сергея Киричка освободили из плена российских оккупантов. Он находился там неделю, а сейчас уже снова приступил к работе.
Об этом сообщила глава фракции "Слуги народа" Елена Шуляк в своем Telegram-канале.
Киричко с первых часов после плена вернулся к работе и помогает жителям Ахтырского района. Он продолжает помогать защищать страну от оккупантов.
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"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!" — процитировала слова Киричка Елена Шуляк.
ВСУ освободили мэра Мелитополя
Мэр Мелитополя Иван Федоров, захваченный в плен российскими войсками, освобожден во время спецоперации. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Только что успешно завершилась спецоперация по освобождению из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Ваня в безопасности, только что вместе с президентом и руководителем ОП с ним пообщались", – сообщил Тимошенко.