Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Главу Ахтырского райсовета освободили из плена оккупантов

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 марта, 22:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Киричко с первых часов после плена вернулся к работе и помогает жителям Ахтырского района
Глава Ахтырского райсовета от «Слуги народа» Сергей Киричко освобожден после недельного плена у оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Глава Ахтырского райсовета от «Слуги народа» Сергей Киричко освобожден после недельного плена у оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 22 марта, главу Ахтырского райсовета от "Слуги народа" Сергея Киричка освободили из плена российских оккупантов. Он находился там неделю, а сейчас уже снова приступил к работе.

Об этом сообщила глава фракции "Слуги народа" Елена Шуляк в своем Telegram-канале.

Реклама

Киричко с первых часов после плена вернулся к работе и помогает жителям Ахтырского района. Он продолжает помогать защищать страну от оккупантов.

"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!" — процитировала слова Киричка Елена Шуляк.

ВСУ освободили мэра Мелитополя

Мэр Мелитополя Иван Федоров, захваченный в плен российскими войсками, освобожден во время спецоперации. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Только что успешно завершилась спецоперация по освобождению из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Ваня в безопасности, только что вместе с президентом и руководителем ОП с ним пообщались", – сообщил Тимошенко.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Бежали под обстрелами. Воспитатель, спасшая 30 детей в Чернигове, рассказала "Сегодня" подробности Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Гуманитарные коридоры в Луганской области – где пройдет эвакуация 19 марта Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Боевые действия
Подробнее
Все подробности
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Технологии
За рубежом
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Майор Чобан Степан – военный летчик-истребитель 1-го класса. На Су-27 поднялся в небо над Кропивницким и вступил в воздушное сражение с российскими захватчиками, отвлекая на себя вражескую авиацию. Это позволило подняться в воздух остальным украинским самолетам, вывести их из-под удара и перебазировать на резервный аэродром. Враг атаковал самолет майора ракетой - Чобан погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Майор Михальчук Игорь командир подразделения танкового батальона. В бою с преобладающими силами противника проявил воинскую смекалку и храбрость, уничтожив многочисленные бронемашины врага. За личное мужество награжден званием Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять