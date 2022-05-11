Глава разведки США раскрыл еще один коварный план Путина

Хейнс также заявила, что цели главы России простираются далеко за пределы Донбасса

Аврил Хейнс рассказала про планы Путина / Коллаж "Сегодня"

Война президента России Владимира Путина в Украине станет "более непредсказуемой и эскалационной" уже в ближайшие месяцы. Все из-за того, что текущий потенциал ВС России не совпадает с амбициями главы России.

Об этом заявила Конгрессу директор национальной разведки Аврил Хейнс, пишет CNN.

Реклама

"Ситуация на местах может повысить вероятность того, что президент Путин примет более решительные меры, включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциально эскалацию военных действий", – говорит Хейнс.

По ее словам, Путин не применит ядерное оружие, если только не почувствует, что есть угроза существованию России. Также Хейнс заявила, что цели Путина простираются далеко за пределы Донбасса.

"Даже если они добьются успеха, мы не уверены, что боевые действия на Донбассе фактически положат конец войне", — сказал она.

Реклама

Путин хочет захватить Донецкую и Луганскую области, взять под контроль Херсон и потенциально расширить сухопутный путь в непризнанное Приднестровье. Однако разведывательное сообщество считает, что для достижения Приднестровья главе РФ потребуется провести полную мобилизацию внутри России, чего он до сих пор не предпринял.

"Поскольку и Россия, и Украина считают, что они могут продолжать добиваться прогресса в военном отношении, мы не видим жизнеспособного пути переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — сказала Хейнс.

Ранее мы писали: