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Почти 100 тысяч! Загороднюк озвучил ужасные потери России

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7 мая, 04:55
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Дальше количество убитых будет зашкаливать
Андрей Загороднюк убежден, что необходимость доказывать отчизне свой патриотизм в бою резко снизит процент россиян, поддерживающих войну в Украине. Коллаж "Сегодня"
Андрей Загороднюк убежден, что необходимость доказывать отчизне свой патриотизм в бою резко снизит процент россиян, поддерживающих войну в Украине. Коллаж "Сегодня"

Всеобщая мобилизация в РФ собьет пыль поддержки этой войны, считает экспредседатель Минобороны Украины в 2019-2020 годах Андрей Загороднюк.

Об этом он сказал телеведущему Евгению Киселеву в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

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Андрей Загороднюк убежден, что необходимость доказывать отчизне свой патриотизм в бою резко снизит процент россиян, поддерживающих войну в Украине.

Кроме того, мы прекрасно понимаем, что в России нет того количества оружия и техники, чтобы куда-то определить механизированные подразделения. Мобилизовать всех мужчин страны Кремль не сможет как минимум потому, что всех автоматов не хватит".

Впрочем, по мнению эксперта, РФ попытается собрать серьезную армию, в первую очередь, среди резервистов. Это приведет к коррупции, потому что россияне начнут искупаться.

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"С точки зрения количества ушедших добровольно Россия может собрать серьезную силу, но не с точки зрения качества. В этом смысле, количество потерь россиян в ближайшее время будет зашкаливать".

Загороднюк назвал причины больших потерь РФ: это низкое качество руководства, офицерского состава и управления, которое не повысится.

"Офицерский состав уже потерял около 25 тысяч человек. А это еще и 75 тысяч тяжело раненых, которые уже не будут воевать. Мы приближаемся к 100 тысячам человек, которые выбыли из этого процесса".

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Эксперт объяснил, что такой расчет исходит из формулы минимального соотношения тяжело раненых и убитых на поле боя: это один к трем.

"Мы говорим об очень серьезных цифрах. Они увеличатся, если туда мобилизуют тех, кто не понимает, куда и зачем попал. Многие россияне погибли не только потому, что не умели держать автомат, а потому что им не объяснили, зачем и куда они идут. Они просто шли вперед, а там их уже ждали и отправляли один за другим".

Загороднюк опирается на исследования, в которых говорится, что качество российского командования очень низкое.

"Именно поэтому количество убитых будет зашкаливать. И вот это может быть концом той России, которую мы знаем".

Оккупанты применяли химоружие в Мариуполе.

11 апреля российские кафиры сбросили с беспилотника на Мариуполь ядовитое вещество неизвестного происхождения , сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов"

Пострадали как военные, так и гражданские лица . У них наблюдалась дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое ядовитое вещество "зарин" .

Со своей стороны заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предположила, что кафиры могли использовать фосфорные боеприпасы .

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