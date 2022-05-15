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Нелюди! Российские оккупанты цинично ответили на победу Украины на Евровидении

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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15 мая, 12:03
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Российские оккупационные войска решили отомстить Украине за недавнюю победу на "Евровидении-2022"
Оккупантам не понравилась победа Украины на Евровидении
Оккупантам не понравилась победа Украины на Евровидении / Фото: Коллаж: Сегодня

Россиян разозлила победа Украины на "Евровидении" и призыв лидера Kalush Orchestra Олега Псюка спасти Мариуполь. После этого военные РФ "подготовили" бомбы для города.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Россияне – не люди. Не звери. Они просто нелюди. Целая нация (за исключением слоя на уровне статистической погрешности), потерявшая окончательно что-то отдаленно похожее на гуманизм и человечность. Вот реакция российских военных на нашу победу на "Евровидении" 2022 года. И эта реакция массово радостно поддержана населением недоимперии", – говорится в сообщении.

Оккупанты "подготовили" на город несколько мощных бомб. На них они разместили надписи:

  • Kalush, как вы и просили. На "Азовсталь".
  • Help Mariupol, help Azovstal right now.
  • Евровидение-2022. Услышал ZOV, въе**л Azov.

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Что говорят в РФ о победе Украины?

Россия давно ведет компанию против "Евровидения", поскольку никак не может его выиграть. С 2003 года РФ заняла первое место на конкурсе лишь один раз. А в этом году страну отстранили от участия в конкурсе из-за войны в Украине.

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После победы Kalush Orchestra россияне писали, что украинская команда попала под угрозу дисквалификации конкурса "за нарушение правил" из-за того, что лидер Kalush Orchestra Олег Псюк призвал мир спасти Мариуполь.

По словам российских СМИ, организаторы конкурса "оправдали их нарушение". А в соцсетях пишут, что конкурс политизированный.

Некоторые россияне считают, что "Украине необязательно было готовиться к конкурсу, так как все было предрешено организаторами".

Kalush Orchestra в финале "Евровидения-2022": Пожалуйста, помогите Украине! Мариуполь! Помогите "Азовстали"!

Kalush Orchestra в прямом эфире "Евровидения-2022" не только разорвали весь зал своим выступлением, но и сделали важное заявление о войне в Украине.

Пожалуйста, помогите Украине! Мариуполь! Помогите "Азовстали"! Сейчас! – заявил со сцены фронтмен группы Олег Псюк.

Несмотря на то, что перед началом конкурса многие предупреждали о том, что участники не могут никак комментировать политическую ситуацию в мире, Kalush Orchestra нарушили все правила! Музыканты услышали все просьбы обращенные к ним от народа Украины и все же сказали такие важные для всех слова!

Перед началом конкурса директор Kalush Orchestra Николай Кучерявый заявлял, что коллективу строго запретили упоминать войну в Украине.

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Герої не вмирають!

Отдал жизнь, спасая побратимов… Николай Владимирович Цюрик – солдат ВСУ из города Камень-Каширский, Волынь. На войне – с первых дней. Погиб во время боевого задания: дал возможность побратимам отступить, прикрыв их от врага. Его так уважали в родном городке, что объявили трехдневный траур. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
Слава Украине!
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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