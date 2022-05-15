Нелюди! Российские оккупанты цинично ответили на победу Украины на Евровидении

Российские оккупационные войска решили отомстить Украине за недавнюю победу на "Евровидении-2022"

Оккупантам не понравилась победа Украины на Евровидении / Фото: Коллаж: Сегодня

Россиян разозлила победа Украины на "Евровидении" и призыв лидера Kalush Orchestra Олега Псюка спасти Мариуполь. После этого военные РФ "подготовили" бомбы для города.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Россияне – не люди. Не звери. Они просто нелюди. Целая нация (за исключением слоя на уровне статистической погрешности), потерявшая окончательно что-то отдаленно похожее на гуманизм и человечность. Вот реакция российских военных на нашу победу на "Евровидении" 2022 года. И эта реакция массово радостно поддержана населением недоимперии", – говорится в сообщении.

Оккупанты "подготовили" на город несколько мощных бомб. На них они разместили надписи:

Kalush, как вы и просили. На "Азовсталь".

Help Mariupol, help Azovstal right now.

Евровидение-2022. Услышал ZOV, въе**л Azov.

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Что говорят в РФ о победе Украины?

Россия давно ведет компанию против "Евровидения", поскольку никак не может его выиграть. С 2003 года РФ заняла первое место на конкурсе лишь один раз. А в этом году страну отстранили от участия в конкурсе из-за войны в Украине.

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После победы Kalush Orchestra россияне писали, что украинская команда попала под угрозу дисквалификации конкурса "за нарушение правил" из-за того, что лидер Kalush Orchestra Олег Псюк призвал мир спасти Мариуполь.

По словам российских СМИ, организаторы конкурса "оправдали их нарушение". А в соцсетях пишут, что конкурс политизированный.

Некоторые россияне считают, что "Украине необязательно было готовиться к конкурсу, так как все было предрешено организаторами".

Kalush Orchestra в финале "Евровидения-2022": Пожалуйста, помогите Украине! Мариуполь! Помогите "Азовстали"!

Kalush Orchestra в прямом эфире "Евровидения-2022" не только разорвали весь зал своим выступлением, но и сделали важное заявление о войне в Украине.

Пожалуйста, помогите Украине! Мариуполь! Помогите "Азовстали"! Сейчас! – заявил со сцены фронтмен группы Олег Псюк.

Несмотря на то, что перед началом конкурса многие предупреждали о том, что участники не могут никак комментировать политическую ситуацию в мире, Kalush Orchestra нарушили все правила! Музыканты услышали все просьбы обращенные к ним от народа Украины и все же сказали такие важные для всех слова!

Перед началом конкурса директор Kalush Orchestra Николай Кучерявый заявлял, что коллективу строго запретили упоминать войну в Украине.

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