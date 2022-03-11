Еще минус один: на Черниговщине военные сбили российский Су-34

Защитники Чернигова сбили новейший вражеский бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщает оперативное командование "Север" на своей странице в Facebook.
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"По предварительной информации черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 оккупационных войска не нанесет вреда мирным людям. Верьте в своих защитников!" – говорится в сообщении.
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