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Еще минус один: на Черниговщине военные сбили российский Су-34

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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11 марта, 20:15
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24 февраля президент России Путин объявил о начале вторжения в Украину
Под Черниговом сбили вражеский Су-34. Коллаж "Сегодня"
Под Черниговом сбили вражеский Су-34. Коллаж "Сегодня"

Защитники Чернигова сбили новейший вражеский бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает оперативное командование "Север" на своей странице в Facebook.

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Подробности

"По предварительной информации черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 оккупационных войска не нанесет вреда мирным людям. Верьте в своих защитников!" – говорится в сообщении.

Серия авиаударов по Украине 11 марта

Днепр

Россия нанесла ракетные удары по городу ранним утром 11 марта. Местные жители сообщают, что по одному из районов Днепра были нанесены ракетные удары.

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Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске в 7:12 утра 11 марта было слышны взрывы.

Мэр города Руслан Марцинкив подтвердил, что в городе раздались взрывы в районе аэропорта.

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Луцк

Взрывы прогремели в стороне аэродрома. В 5:45 по городу запустили три ракеты. На месте обнаружили двух погибших военнослужащих, раненых – шесть. Впоследствии стало известно, что погибли четыре человека.

Раньше мы писали:

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