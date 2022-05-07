Две кучи металлолома. ВСУ уничтожили вражеский танк и МТЛБ (фото)

Наши воины продолжают наносить ущерб врагу

ВСУ оставили врага без очередного МТЛБ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику. Так, бойцы территориальной обороны Харькова уничтожили российский танк и МТЛБ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

"Воины территориальной обороны продолжают наносить урон врагу. Защитники одной из бригад уничтожили МТЛБ и танк российских оккупантов", — говорится в сообщении.

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Потери оккупантов

Российские оккупанты продолжают терять личный состав и военную технику в Украине. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отчитался об ориентировочных потерях противника с начала широкомасштабной войны 24 февраля по 6 мая. По его данным, РФ за это время потеряла почти 25 тысяч солдат и тысячи боевой техники. Кроме того, за последние сутки прибавился один уничтоженный корабль или катер.

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В Украине появилось приложение для iPhone, отображающее актуальную статистику потерь российских оккупантов в онлайн-режиме, которую можно выводить на рабочий стол с помощью виджета.