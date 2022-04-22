Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Данилов: Путин не остановится 9 мая, у него есть "главная задача"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 апреля, 10:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
РФ прописали план, что должны существовать концлагеря, а украинцев должны были отправлять на строительство городов в Сибирь
Данилов рассказал о планах Путина / Коллаж "Сегодня"
Данилов рассказал о планах Путина / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путинне остановит "военную операцию" в Украине. Его главная задача – уничтожение государства.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет "Суспільне".

Реклама

"Мы осознаем, что Путин останавливаться не собирается. Ни 9 мая, ни 10, ни 20. Задача Путина, которую он поставил перед своими военными, довольно проста — уничтожение нашего государства. Других задач у них нет", - говорит Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, РФ не считает, что Украина – государство. Также был прописан план, что должны существовать концлагеря, а наших граждан должны были отправлять на строительство 3-5 городов в Сибири.

Путин думает, что США утратят интерес к Украине?

Президент РФ Владимир Путин скорее всего считает, что Запад потеряет интерес к Украине и перестанет ей помогать, но это не так. Об этом на своей странице в Twitter написал американский лидер Джо Байден.

Реклама

"Пока Россия продолжает жестоко обращаться с Украиной, Путин делает ставку на то, что мы потеряем к ней интерес. Он делает ставку на то, что западное единство рухнет. Мы еще раз докажем, что он ошибался", – написал Байден.

По его словам, единство внутри Америки, а также единство страны с партнерами, союзниками и украинским народом посылает Путину безошибочный сигнал о том, что ему никогда не удастся оккупировать всю Украину.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 22 апреля
1
Личный состав 21 200
Личный состав
2
Самолеты 176
Самолеты
3
Вертолеты 153
Вертолеты
4
Танки 838
Танки
5
ББМ 2162
ББМ
6
Артиллерия 397
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 138
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 172
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1523
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

Цитата на segodnya.ua
Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,50
34,00
37,50
28,27
35,56
33,86
39,47
29,72
35,56
33,86
37,65
29,50
-
33,79
37,40
28,29
-
32,49
39,49
29,48
-
-
-
28,98
-
-
-
30,48
-
33,86
37,65
29,97
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
28,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять