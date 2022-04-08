Число погибших из-за ракетного обстрела в Краматорске возросло до 52

В момент обстрела на железнодорожном вокзале находились тысячи краматорцев, которые ждали эвакуации

Обстрел в городе произошел сегодня, 8 апреля / Коллаж "Сегодня"

До 52 человек взросло количество погибших из-за ракетного обстрела вокзала в Краматорске. Также еще 109 украинцев оказались ранены.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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"Сегодня весь мир еще раз увидел настоящее лицо России, когда ее армия цинично обстреляла железнодорожный вокзал, где тысячи краматорцев ждали эвакуации", – говорится в сообщении.

Жертвы российской армии

В Авдеевке россияне убили 5 гражданских, а также целую семью из четырех человек. Еще один человек погиб в Угледаре.

Кроме раненых в Краматорске, в области еще 4 человека получили ранения:

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2 в Авдеевке,

1 в Красногоровке,

1 в Угледаре.

"Удалось уточнить информацию относительно 1 погибшего и 3 раненых в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. У россиян не осталось ничего человеческого – и мир должен это понимать и действовать соответственно", - говорится в сообщении.

Обстрел Краматорска

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