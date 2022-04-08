Число погибших из-за ракетного обстрела в Краматорске возросло до 52

До 52 человек взросло количество погибших из-за ракетного обстрела вокзала в Краматорске. Также еще 109 украинцев оказались ранены.
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
"Сегодня весь мир еще раз увидел настоящее лицо России, когда ее армия цинично обстреляла железнодорожный вокзал, где тысячи краматорцев ждали эвакуации", – говорится в сообщении.
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Жертвы российской армии
В Авдеевке россияне убили 5 гражданских, а также целую семью из четырех человек. Еще один человек погиб в Угледаре.
Кроме раненых в Краматорске, в области еще 4 человека получили ранения:
- 2 в Авдеевке,
- 1 в Красногоровке,
- 1 в Угледаре.
"Удалось уточнить информацию относительно 1 погибшего и 3 раненых в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. У россиян не осталось ничего человеческого – и мир должен это понимать и действовать соответственно", - говорится в сообщении.
Обстрел Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. В результате обстрелов более 30 человек погибли и более 100 раненых.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
- Станцию Краматорск в Донецкой области закрыли для эвакуации и приема поездов. Но эвакуационные рейсы 8 апреля отправятся из Славянска.
- Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малайзийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".