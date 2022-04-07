Часть российской авиации переместилась из Беларуси в Брянскую область РФ – СМИ

На спутниковом снимке части аэропорта Мачулищи за 28 марта действительно можно было заметить вертолеты

Авиация оккупантов переместилась в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Часть российских вертолетов перебазировалась из Беларуси на аэродром Сеща в Брянской области России.

Об этом сообщает расследование "Схем".

Реклама

Сейчас в Сеще базируются военные вертолеты, истребители, самолеты АН-124 и ИЛ-76. Об этом свидетельствует спутниковый снимок за 6 апреля, который располагают "Схемы".

На аэродроме можно заметить, в частности, 19 истребителей, не менее 20 военных вертолетов. А также военно-транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76, которые там постоянно базируются.

Ранее в пабликах сообщали, что, начиная с 3 апреля, часть вертолетов РФ Ми-8, Ми-26 и Ка-52 вылетели из аэропорта Мачулищи возле города Минск в Беларуси – в сторону Сещи.

Реклама

Авиация оккупантов переместилась в РФ

На спутниковом снимке части аэропорта Мачулищи за 28 марта действительно можно было заметить эти вертолеты.

В Генштабе подсчитали потери России на 6 апреля

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составили:

Реклама

Личного состава — около 18 600 человек

Танков ‒ 684 единиц,

Боевых бронированных машин ‒ 1861 единиц

Артиллерийских систем — 332 единицы

РСЗО — 107 единиц

Средства ПВО — 55 единиц

Самолетов – 150 единиц

Вертолетов – 135 единиц

Автомобильной техники — 1 324 единиц

Корабли/катера — 7 единиц

Цистерн с ГСМ —76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 96

Специальная техника – ​​25

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4

Данные еще уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе.

Читайте также: