Беженцы из Мариуполя рассказали, что им пришлось пережить (видео)

Людям приходилось есть собачий корм, чтобы выжить

Люди пережили настоящий ад/Фото: коллаж: "Сегодня"

Беженцы из Мариуполь, приехавшие на западную Украину, рассказали, какой ад им пришлось пережить.

Соответствующее видео опубликовали на странице "Настоящее время" в Instagram.

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Что говорят беженцы?

По словам эвакуированных людей, в Мариуполе — настоящий ад. Оккупанті обустроили свои блокпосты. Люди убегали без вещей.

"Мы сидели в подвале около двух недель, наверное. Еда была, мы готовили на костре. Потом заканчивалась вода. У нас в подвале еще остались дети месячного возраста, двойняшки. То есть там ужас, там ад просто", — говорит жительница Мариуполя Елизавета.

Люди говорят, что некоторые их родственники остались в Мариуполе, однако с ними нет связи. Живы ли они — неизвестно. По словам местных жителей, в городе нет связи, газа, света и воды. Также нет еды.

"Люди там корм собачий ели, чтобы выжить", — говорит местная жительница Виктория.

Оккупанты бьют людей прямо на улице.

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"Люди вышли, во дворах готовят — мужчина и женщина из нашего подъезда. Женщине перебили ногу, а мужчине перебили бедро. Больницы не работают, больницы взорвали. Роды принимают в подвалах. Двойня родилась в подвале", — говорит жительница Мариуполя Анна.

Люди рассказывают, что умерших в результате обстрелов оккупантов, хоронят прямо во дворах домов. Жителям Мариуполя приходилось бежать из города во время обстрелов. Кроме того, оккупанты расстреливают автомобили с гуманитарной помощью.

Из каких орудий обстреливают мирный Мариуполь

Все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.

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Мэр города отметил, что в Мариуполе не было противоракетной обороны, которая могла бы защищать небо. Но наши бойцы все равно сбили два самолета и потопили один корабль. По словам городского головы, "самолеты летят из Крыма как на работу, каждые полчаса".

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