В Лондоне начинают обсуждать детали "плана Маршалла" для Украины

Об этом стало известно во время Киевского форума по вопросам безопасности

Роман Шеремета, ректор Американского университета в Киеве, принимает участие в обсуждении плана по восстановлению / Коллаж "Сегодня"

26 марта в Лондоне начнется обсуждение так называемого "плана Маршалла" для восстановления Украины.

Об этом рассказал Роман Шеремета, ректор Американского университета в Киеве, профессор кафедры экономики Школы менеджмента Везергед при Университете Кейс Вестерн Резерв (США) во время Киевского форума по вопросам безопасности в рамках военного цикла "Борьба за Украину".

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Что известно

"С одной стороны Украина проливает кровь ради защиты всего мира. И поэтому украинцы хотят, чтобы их голос в этом обсуждении был слышан намного больше. Это должна быть международная структура, предположительно наблюдательный совет, которая должна состоять условно из десяти людей серьезного калибра, часть из этих людей должны быть украинцами. И они должны курировать основные принципы распределениях денег", – отметил во время форума Роман Шеремета.

Эксперт отмечает, например, фонд восстановления Украины собрал 1 триллион долларов, взяв половину из замороженных активов России и у российских олигархов, а вторую половину – в виде помощи западных стран или международных финансовых союзов. Вопрос, как дальше это разделить.

"Вот есть наблюдательный совет, но мы должны наперед иметь план, что бросаем на развитие агропромышленного комплекса. Должны определить, кому помощь дается. Либо дается напрямую фермерам, либо дается напрямую предприятиям. Второе – финансы, которые будут идти на стабилизацию финансовой системы Украины. Это будет даваться через Нацбанк или пойдет напрямую частным банкам. Мы должны согласовать эти принципы и именно за выполнением этих принципов должен следить условный наблюдательный совет", – отметил Шеремета.

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