На более 1,6 млн долларов: Южная Корея передаст Украине помощь

Приедут бронежилеты, шлемы, медикаменты и продукты питания, готовые к употреблению

Южная Корея отправит новый пакет помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Южная Корея планирует предоставить Украине дополнительную нелетальную помощь на сумму 2 миллиарда вон (1,6 миллиона долларов США).

Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник.

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По информации СМИ, Сеул готовится на следующей неделе приступить к отправке в Украину бронежилетов, шлемов, медикаментов и продуктов питания, готовых к употреблению.

Южная Корея планирует поэтапно отправить новые поставки гражданскими рейсами в Европу до конца апреля, а Сеул и Киев уточняют детали по запланированной доставке, сообщил источник.

Несмотря на призывы Киева о поддержке оружием, Сеул утверждает, что есть "ограничения" по поводу отправки оружия в Украину.

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Министр обороны Сух Ук повторил эту позицию во время телефонных разговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым на прошлой неделе.

Южная Корея ввела санкции против России

Южная Корея ввела санкции против Российской Федерации в финансовом секторе. Среди новых ограничений — прекращение транзакций с Центральным банком России.

"Правительство Южной Кореи в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе решило присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, включая прекращение транзакций с Центробанком РФ", — сообщили в МИД.

Все детали санкций в ведомстве объявят после консультаций с соответствующими министерствами страны. Южная Корея также уведомит о своем решении Соединенные Штаты Америки и другие страны.

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