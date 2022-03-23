Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Життя

На Вінниччині волонтер дала притулок десяткам тварин, яких покинули переселенці (відео)

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 22:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Юлії Бартащук зараз перебуває 19 кішок та дев'ять собак, яких покинули люди під час переїзду

На Вінниччині волонтерка дала притулок 28 тваринам, яких покинули переселенці. Жінка лікує домашніх улюбленців, стерилізує їх та шукає їм нових, відповідальних господарів.

Деталі

Виїжджаючи за кордон або до регіонів, де немає активних бойових дій, люди забувають або просто не беруть із собою домашніх вихованців. У волонтера Юлії Бартащук нині 19 кішок та дев'ять собак, яких покинули люди під час переїзду.

Реклама

Тварин лікують, стерилізують та шукають їм нових, відповідальних господарів.

"Багато охочих під час війни є допомогти і взяти у свою сім'ю викинуту тварину. Дуже багато хороших людей є. Багато хто відгукнувся і допоміг мені роздати", каже Юлія Бартащук.

Як заспокоїти тварин під час обстрілів чи евакуації

Тварини досить сильно відчувають усі емоції та стрес, і переживання передаються їм миттєво. У такій ситуації вони можуть поводитися неадекватно кусатися, тікати, відмовлятися від їжі чи туалету. Щоб тварина пережила евакуацію максимально спокійно, ветеринари дають такі поради.

Як заспокоїти тварину

Реклама
  • Розмовляти спокійним тоном, гладити.
  • Пригощати улюбленими ласощами, снеками.
  • Взяти улюблену іграшку.
  • Покласти в перенесення покривало чи підстилку зі знайомим запахом.
  • Важливо! Регулярно напувати.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Бойові дії
Докладніше
Блокада Маріуполя
Українці за кордоном
Росія цинічно бомбить Харків
Технології
Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1008
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Пантелюк Сергій - командир взводу. Разом зі своїми бійцями зустрів колону танків поблизу Рівнопілля (Чернігівщина), зумів знищити бронетехніку ворога та зупинив наступ. Отримав поранення, несумісне з життям… Цього ж дня дружина народила йому дочку, яку він так і не встиг побачити. Але вона точно буде пишатися батьком, Героєм України.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Василь Штефко – солдат-доброволець, рота вогневої підтримки 128-ї гірничо-штурмової бригади. Втратив обидві ноги на виробництві (у нього – протези), але це не зупинило 55-річного чоловіка піти у військкомат і переконати всіх, що він буде корисним у захисті батьківщини: "Просто не зміг сидіти вдома. Як і мій батько, який у 1941-му, коли йому було 15, збрехав, що вже повнолітній, і пішов на фронт"... Дружина і 11-річна дочка чекають на воїна з перемогою.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти