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Сталь для 100 тис. бронежилетів: захисникам підготували нову партію захисту від окупантів

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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22 квітня, 18:45
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Українських захисників продовжують забезпечувати найнеобхіднішим на фронті
Війна в Україні: українські захисники отримають каски та бронежилети від бізнесу
Війна в Україні: українські захисники отримають каски та бронежилети від бізнесу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Группа Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новінського надає сталь для 100 тис бронежилетів, її виплавляють та закуповують. Компанія планує і надалі допомагати армії всім необхідним.

Про це заявив генеральний директор компанії Метінвест Юрій Риженков в ефірі Украіна24.

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"Ми не тільки виплавляємо сталь для бронежилетів, але і закуповуємо цю сталь у Європі, поставляємо до України і потім нарізаємо такі пластини для бронежилетів. Зараз вже ми завозимо і виплавляємо сталь достатньо для 80 тис бронежилетів. Більшість цих пластин вже передається ЗСУ", – розповів він.

За його словами, раніше комбінат Азовсталь у Маріуполі, що входить до Метінвест та став символом боротьби з окупантами, виробляв броню для всього Радянського Союзу.

Що стосується касок, то в Україні, нажаль, неможливо їх виробляти, тому компанія Метінвест закуповує їх за кордоном.

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"Каски ми закуповуємо за кордоном і завозимо до України. Порядка 10 тис касок ми вже закупили, і вони вже доставляються до ЗСУ і тероборони", – повідомив він.

Риженков підкреслив, що Метінвест підтримує зв'язок з Генеральним штабом та з командуючим сухопутними силами ЗСУ.

"Вони нам кажуть, куди краще поставляти і бронежилети, і каски. А, вчора, наприклад, ми поставили дрони. Тобто ми в повній комунікаці з ЗСУ і реагуємо на ті потреби, які у них є", – підкреслив Риженков.

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Він також повідомив, що понад 3 тисячі співробітників компанії були призвані до лав захисників: їх компанія також забезпечує всіма необхідними засобами захисту.

Як відомо, компанія Метінвест також закупила на 40 млн грн медикаментів для українських лікарень: список медикаментів був погоджений з МОЗ.

Центр реабілітації Метінвеста

Установа була створена трохи більше тижня тому, але за цей час допомогу отримали уже сотні українців. Беручи до уваги велику кількість людей, які потребують допомоги, такі центри будуть відкриті і в інших містах України.

Про це розповіла координатор центру Ксенія Сухова.

"За 6 днів майже 400 людей звернулися до Центру по допомогу з працевлаштування, 100 людей — по медичну допомогу, понад 50 — по психологічну консультацію. Зважаючи на велику кількість людей, які потребують допомоги, ми розглядаємо можливість відкриття таких центрів в інших містах України, а також розширення переліку послуг та допомоги, яку ми можемо надавати людям", – розповіла вона.

"Сьогодні" також писали, як Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" рятують українців, і розповідали про онлайн-музей "Голоса мирних".

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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

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