Розвідники знайшли місце, де зберігатиметься прапор України з "Азовсталі"

Прапор сподіваються ще побачити у звільненому від рашистів Маріуполі

/ Фото: Колаж: Сьогодні, Головне управління розвідки Міноборони

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України передав в експозицію "Україна — розп'яття" Державний прапор України, який майорів над заводом "Азовсталь". Експозиція розгорнута у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Про це повідомляє ГУР МО.

Щоб передати на довічне зберігання реліквію, яка незабаром стане титульним експонатом музейної колекції свідчень російсько-української війни, разом із генерал-майором Кирилом Будановим музей відвідали захисники Маріуполя. Переданий прапор раніше майорів над "Азовсталлю" і, як і поранені воїни, був врятований звідти.

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Під час церемонії передачі прапора керівник вітчизняної військової розвідки висловив упевненість, що настане час, коли цей прапор уже як музейний експонат знову побуває у вільному українському місті Маріуполь.

На заході були й дружини захисників Маріуполя, які досі перебувають у полоні. Вони сповнені наснаги та впевненості, вони борються і боротимуться за своїх чоловіків, зазначили в ГУР.

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