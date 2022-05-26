Данілов розповів, як окупанти ставляться до полонених "азовців"

Українських воїнів незабаром повинні обміняти

Данілов повідомив про те, як окупанти тримають в полоні захисників "Азовсталі"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українських військових, які героїчно тримали оборону заводу "Азовсталь" у Маріуполі, обміняють на полонених російських окупантів.

Про це "24 каналу" розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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За словами Данілова, до українських воїнів не застосовують тортур та насилля.

"Можу підтвердити, що на сьогодні немає застосування тортур чи ганебного відношення до наших військових. Як буде далі – побачимо, ми слідкуємо за цим процесом", – заявив секретар РНБО.

Він додав, що питанням звільнення полонених "азовців" займаються люди, які брали на себе такі гарантії. Данілов пояснив, що поки не може розголошувати деталі.

Обміну на Медведчука не буде

У Російській Федерації не розглядають питання обміну затриманого в Україні народного депутата Віктора Медведчука. Про це повідомив заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко.

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Як зазначається, дипломат оцінив можливість обміну Медведчука, заявивши, що зараз російська сторона не розглядає це питання.

"Ні, не розглядається, в нас такої інформації немає", – сказав він.

Водночас раніше Руденко повідомляв, що вважає "передчасними" розмови щодо обміну полоненими.

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