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СЬОГОДНІ Війна Життя

Підтримують продуктами: українцям, що постраждали від війни, надали допомогу від бізнесу

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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6 квітня, 15:12
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Для жителів Донецької і Луганської області передали чергову партію гуманітарної допомоги
Жителі Донецької і Луганської області отримали допомогу
Жителі Донецької і Луганської області отримали допомогу / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова продовжує надавати допомогу людям з регіонів, які найбільше постраждали від російського вторгнення.

Як передає "Сьогодні", жителі Донецької та Луганської областей 6 квітня отримали 7,5 тисячі продуктових наборів.

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Гуманітарну допомогу скерують до Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної та Гірського. Ще 2 тисячі наборів отримають мешканці Краматорського району – там її розподілять між тими, хто цього найбільше потребує.

До складу продуктових наборів входить найосновніше:

  • борошно;
  • макарони;
  • цукор;
  • тушковане м‘ясо;
  • паштет;
  • печиво.

Мій Благодійний Фонд допомагає українцям вижити – водою, продуктами, медикаментами, будь-якою допомогою, яку ми можемо дати тут і зараз. А бізнеси SCM допомагають армії та територіальній обороні. Допомагають захищати наш суверенітет, нашу свободу та незалежність. Допомагають перемогти, – сказав Рінат Ахметов.

Порятунок життів

Від початку повномасштабної війни Фонд передав для мешканців Донецької області 23 тисячі продуктових наборів. Луганська область отримала понад 11 тисяч наборів, і ще 5 тисяч надали маріупольцям, яких вдалося евакуювати до Запоріжжя.

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Допомогу надають у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". Фонд працює 16 років, і за цей час він допоміг вижити 8 мільйонам осіб, з яких 3,5 мільйона – жителі Донбасу.

Спільна справа

Війна проти українського народу згуртувала не лише нашу армію, а й усіх, хто прагне їй допомогти. З початком бойових дій фінансову та гуманітарну допомогу бійцям та простим українцям відправили десятки фондів та організацій.

Різноманітну допомогу надає не лише український бізнес та волонтери, а й міжнародні організації. Продукти й товари першої необхідності передавали з Організації Об’єднаних Націй, UNICEF, Всесвітньої організації охорони здоров'я та "Карітас".

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Нещодавно Фонд Ріната Ахметова скерував продовольчий вантаж до Луганської області. Продуктові набори роздали в містах Попасна, Гірське, Кремінна, Золоте.

Раніше ми розповідали, що мережа магазинів "Сільпо" допомагатиме потерпілим від війни українцям. Харчовими продуктами забезпечуватимуть багатодітні сім’ї, людей похилого віку та людей з інвалідністю.

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