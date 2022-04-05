Єдиним фронтом: як Рінат Ахметов та інші бізнесмени допомагають Україні перемогти окупанта

Американські журналісти розповіли, як великий бізнес в Україні допомагає країні досягти перемоги у війні проти агресора

Великий український бізнес не залишився осторонь після нападу РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільші українські бізнесмени, включно з Рінатом Ахметовим та Віктором Пінчуком, допомагають Україні боротися за територіальну цілісність та незалежність після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це йдеться у статті американської газети The Washington Post "Українські олігархи єдині проти Росії".

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"Компанії, контрольовані найбагатшими людьми країни, висловили підтримку єдності України незадовго до початку нинішнього вторгнення. Найбагатша людина України Рінат Ахметов оголосив, що його інвестиційна компанія внесе авансовий податковий платіж у розмірі 34 мільйони доларів, щоб допомогти зміцнити фінансову стабільність уряду", – пише видання.

У перші ж дні війни компанії найбільших бізнесменів країни швидко організували підтримку держави та заявили про свою позицію. Одним із перших це зробив бізнесмен Рінат Ахметов.

"За перші 12 днів війни 16 із 20 найбагатших українців зробили заяви — особисто чи через свої компанії — проти російської агресії чи на підтримку України. Вони розповіли, як допомагають українському уряду та його збройним силам, територіальній обороні, містам та людям", – йдеться у статті.

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Журналісти зазначають, що останніми роками українські еліти, зокрема найбагатші люди, інтегрувалися до західної спільноти. Їхні зв'язки в Європі та США також допомагають Україні боротися з агресією Росії.

"Є ознаки того, що ці зв'язки починають працювати — наприклад, компанії Ріната Ахметова закликали усунути російські компанії від участі у міжнародних форумах та асоціаціях в енергетичній та сталеливарній промисловості. А олігарх Віктор Пінчук нещодавно звернувся до західних партнерів із закликом збільшити військову допомогу Україні" , – пишуть журналісти.