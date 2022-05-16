Жданов заявив про потужний прорив ЗСУ: що тепер зміниться

Військовий експерт розповів про ситуацію на фронті в Україні

Військовий експерт розповів про контрудар ЗСУ в Харківській області. / Фото: Колаж: Сьогодні, Ракурс

На фронті вже є кардинальні зміни – Україна почала наносити контрудар. Водночас ЗСУ змушують перейти до оборони російських окупантів.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Крайній наш контрудар мав досить хороший успіх – ми досягли того, чого хотіли, а саме в напрямку Барвінково-Ізюм завдали контрудару – а це головний напрямок удару був російських військ – і змогли збити наступальний потенціал російських військ. Тобто не тільки їх відкинули, але й змусили перейти до оборони. Ось це я вважаю за головне досягнення", – заявив він.

Водночас Жданов розповів і про контрудар ЗСУ у Харківській області. За його словами, Україна розпочинає серію контрударів для стабілізації фронту та часткового звільнення наших територій – це кардинально змінює ситуацію на полі бою.

"З Харківської області повністю вибити агресора не вдалося, але в принципі на окремих ділянках ми вийшли на державний кордон, а десь від 5 до 10 км є ще присутність російських військ. Дотискати там будуть (окупантів – ред.), але я вже так розумію, що не найактивнішими діями, тому що сили та засоби треба поберегти. Найімовірніше, вогневою дією поступово видавлюватимуть російські війська до державного кордону нашої країни", – зазначив експерт.

Також Жданов заявив, що можливий розвиток контрударів ЗСУ й за іншими напрямками:

"Так, можливо вздовж кордону на південь. До речі, противник негайно зробив дії у відповідь – почав перекидання туди кілька БТГ, щоб зупинити просування наших військ. Наше просування загрожує логістичним ланцюжкам, що забезпечують ізюмське угруповання (РФ – ред.). Ось що для нас важливо. Тому, так, ми можемо і, найімовірніше, спробуємо хоча б взяти під вогневий контроль ту гілку залізниці, а також автомобільної, які ведуть від кордону в бік Ізюму".

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Нагадаємо, Олег Жданов заявив, що російські окупанти формують нові батальйонно-тактичні групи для поповнення втрат в Україні. Але незабаром у Кремлі зрозуміють, що не здатні більше поповнювати запаси техніки.

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