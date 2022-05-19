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Жданов розповів, чи отримає Україна американські літаки F-15 та F-16

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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19 травня, 18:24
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МіГ-29 та F-16 це різні філософії польотів
Українські пілоти вже пробували літати на американських винищувачах. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські пілоти вже пробували літати на американських винищувачах. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна почала отримувати озброєння західного зразка, а незабаром отримає ще й бойові літаки. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів ведучому каналу "Україна 24" Євгену Кисельову в ефірі проекту FREEДОМ.

За словами експерта, на сьогодні поставки західної зброї відбуваються невеликими партіями і не відповідають запитам України. Якісний стрибок в обсягах, які дозволять озброїти українські військові частини, відбудеться після того, як запрацює закон про лендліз.

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Жданов також упевнений, що серед озброєння, яке отримає Україна, будуть і бойові літаки.

"Зокрма, не лише авіація радянського зразка, а й, найімовірніше, авіація буде представлена літаками західних зразків, наприклад F-16 або F-15", – каже експерт.

Жданов зазначає, що українським льотчикам знадобиться перепідготовка для того, щоб навчитися керувати американськими винищувачами.

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"Буде перепідготовка. Ніхто не пересадить пілота з МіГ-29 на F-15 або F-16. Наші пілоти кажуть, що це зовсім інша філософія польотів. Так висловився один наш пілот після пробного польоту на F-16. Як з'ясувалося, наші пілоти вже пробували на них літати. Є вже якась основа", – розповів Жданов.

Він також упевнений, що постачання західної зброї може сприяти "закриттю неба".

"У переліку озброєнь системи ПРО та ППО повинні стояти на другому, максимум, на третьому місці. Тому що потрібно захистити постачання зброї від ракетних ударів Росії. А може ППО буде у пріоритеті для того, щоб закрити небо, а потім уже здійснювати постачання", – припустив Жданов.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що допомога від Сполучених Штатів допоможе Україні перемогти у війні, яку розв'язала Росія.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський розповів, якою буде перемога України у війні з Росією.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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