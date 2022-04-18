Жданов розповів, коли може з'явитись шанс на деблокаду Маріуполя

Захисники Маріуполя зупиняють просування російських окупантів – місто перебуває у блокаді

Олег Жданов розповів, коли матимуть змогу звільнити Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Опір українських військових, захищаючих Маріуполь, створює серйозні проблеми для російських військ у всіх оперативних напрямах. ЗСУ має шанс розпочати просування на Волновасі, а потім на Маріуполь, щоб деблокувати місто.

Таку думку військовий експерт Олег Жданов висловив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Місто у повній блокаді і воєнним способом поки проблематично звільнити місто. Донбас визначить, якщо ми вистоїмо на Донбасі, то є ймовірність того, що південне угрупування військ Російської Федерації може почати потихеньку сипатися. І тоді так, у нас є шанс почати просування на Волноваху, а тоді на Маріуполь, щоб деблокувати місто", – сказав Жданов.

Росія знову змінила свої цілі в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська "спецоперація" в Україні покликана "покінчити з безоглядним розширенням та повним домінуванням США у світі". Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Росія 24".

За його словами, політика Євросоюзу під керівництвом США відображає "озлобленість, розлюченість, яка визначається не лише Україною, а те, що в Україні створили плацдарм для підпорядкування Росії".

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"Всупереч заявам, що ми більше не противники. Наша спецоперація покликана покласти край безоглядному розширенню, повному домінуванню США у світі. Домінуванню, яке йде з порушеннями міжнародного права", – сказав Лавров.

Наприклад, порушень міжнародного права з боку США міністр навів дії Білого дому в Косово та Іраку.

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