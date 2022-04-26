Запустити Нептун? Генерал Ягун оцінив долю Кримського мосту

Росіянам потрібно бути більш обачними

Ягун розповів, що потрібно для удару по Кримському мосту. Фото: колаж "Сьогодні"

Генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови СБУ у 2014-2015, директор Агентства реформування безпеки Віктор Ягун оцінив можливість руйнування ворогом наших мостів через Дніпро. На його думку, це цілком можливо.

Про це генерал розповів в інтерв'ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Але ми це розуміємо, так само, як вони розуміють захист свого кримського мосту. Тому в нас посилені засоби охорони й оборони наших мостових переходів саме через великі артерії і, я сподіваюся, що наші Збройні сили спрацюють адекватно у цій ситуації", – сказав він.

Генерал також пояснив, що заважає нам вдарити по Кримському мосту аби завдати серйозних проблем для росіян. Тут грає багато факторів. Наш удар має бути адекватним: "Поставити ескадрилью наших літаків і там її покласти? Там дуже потужна система ППО. Чи запустити якісь ракети по ньому? Так треба розрахувати цю відстань. Або використати наш єдиний комплекс "Нептун? Тоді ми можемо отримати відповідь і не встигнути його заховати. Тобто варто рахувати чи нам варто цей міст знищувати чи нам треба його якось інакше використати. Це досить вартісна й досить складна процедура".

На думку, Ягуна, попри всі складнощі, можливість удару по Кримському мості все одно варто не випускати із уваги. Бо крейсер "Москва" теж довго ходив біля наших берегів, але все ж був "спійманим". Тому генерал радить росіянам бути обачними й тут.

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