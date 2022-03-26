За місяць війни проти України загинули близько 16 400 солдатів РФ – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пройшов уже 31 день

ЗСУ продовжують знищувати загарбників / Фото: Колаж: Сьогодні

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять близько 16 400 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1640 броньованих машин окупантів та 117 літаків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.03 склали приблизно:

особового складу близько 16 400 осіб,

танків – 575 од.,

бойових броньованих машин – 1640 од.,

артилерійських систем – 293 од.,

РСЗВ – 91 од.,

засоби ППО – 51 од.,

літаків – 117 од.,

вертольотів – 127 од.,

автомобільної техніки – 1131 од.,

кораблі – 7 од.,

цистерн із ПММ – 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56.

спеціальна техніка – 19.

пускові установки ОТРК/ТРК – 2.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – додали у Генштабі.

В Україні створено загін партизан з військових та мисливців

В Україні створено загін партизан, до складу якого увійшли військові та мисливці. Про це повідомивначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирил Буданов.

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За його словами, загін партизан може діяти на захоплених російськими окупантами територіях у тилу ворога. Буданов не розкрив докладну інформацію про цей підрозділ, зазначивши лише, що до його складу входить "дуже велика кількість людей", що підвищує ймовірність повстанського руху, подібного до того, що був в Афганістані чи В'єтнамі.

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