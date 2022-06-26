Ядерний тероризм. Ракета РФ пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС (відео)

Російські військові випустили ракети по Миколаївській області, одна з них критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС. Про це повідомила пресслужба "Енергоатому" у Telegram-каналі.
"26 червня 2022 року російські окупанти вкотре вдалися до ядерного тероризму. О 6.00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Проліт зафіксовано на відео. Ця ракета летіла з півдня на північ України. Ймовірно, її метою був Київ, де з самого ранку лунали вибухи", – йдеться у повідомленні.
В "Енергоатомі" закликали міжнародне співтовариство звернути увагу на дії Росії.
Ракетний удар по Києву
У компанії зазначили, що РФ ставить під загрозу безпеку не лише України, але й усієї Європи, оскільки будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою!
Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив про загрозу ядерної катастрофи, адже росіяни нехтують будь-якими законами і випускають ракети абсолютно в хаотичному порядку і по цивільній інфраструктурі, і по важливих для життя об'єктах України – одна з ракет ледь не зачепила атомний енергоблок Південноукраїнської АЕС, загроза залишається.
Загроза ядерного удару
- У Кремлі заявили, що не збираються застосовувати ядерну зброю у війні з Україною, ядерного удару завдадуть лише у тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
- Генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю.
- У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ буде вкинуто в катастрофу.
- США не вірять у загрозу застосування Росією ядерної зброї, незважаючи на недавню ескалацію риторики Москви. Високопосадовець Міністерства оборони США додав, що території НАТО поки що загрози немає.
Усі оперативні подробиці про вибухи та руйнування у Києві після обстрілу столиці росією – деталі від телеведучого Олексія Бурлакова.