Ядерний тероризм. Ракета РФ пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС (відео)

Ракету було випущено у бік Києва, де сьогодні зранку пролунали вибухи

З'явилися нові подробиці ракетного обстрілу українських міст / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові випустили ракети по Миколаївській області, одна з них критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС. Про це повідомила пресслужба "Енергоатому" у Telegram-каналі.

"26 червня 2022 року російські окупанти вкотре вдалися до ядерного тероризму. О 6.00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Проліт зафіксовано на відео. Ця ракета летіла з півдня на північ України. Ймовірно, її метою був Київ, де з самого ранку лунали вибухи", – йдеться у повідомленні.

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В "Енергоатомі" закликали міжнародне співтовариство звернути увагу на дії Росії.

У компанії зазначили, що РФ ставить під загрозу безпеку не лише України, але й усієї Європи, оскільки будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою!

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив про загрозу ядерної катастрофи, адже росіяни нехтують будь-якими законами і випускають ракети абсолютно в хаотичному порядку і по цивільній інфраструктурі, і по важливих для життя об'єктах України – одна з ракет ледь не зачепила атомний енергоблок Південноукраїнської АЕС, загроза залишається.

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Загроза ядерного удару

Усі оперативні подробиці про вибухи та руйнування у Києві після обстрілу столиці росією – деталі від телеведучого Олексія Бурлакова.