Ядерный терроризм. Ракета РФ пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС (видео)

Ракета была выпущена в сторону Киева, где сегодня с утра раздались взрывы

Появились новые подробности ракетного обстрела украинских городов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные выпустили ракеты по Николаевской области, одна из них критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Telegram- канале.

"26 июня 2022 года российские оккупанты в очередной раз прибегли к ядерному терроризму. В 6.00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Пролет зафиксирован на видео. Эта ракета летела с юга на север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с самого утра раздавались взрывы", – говорится в сообщении.

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В "Энергоатоме" призвали международное сообщество обратить внимание на действия России.

В компании отметили, что РФ ставит под угрозу безопасность не только Украины, но и всей Европы, так как любое повреждение действующего энергоблока будет иметь серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой!

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил об угрозе ядерной катастрофы, ведь россияне пренебрегают любыми законами и выпускают ракеты абсолютно в хаотическом порядке и по гражданской инфраструктуре, и по важным для жизни объектам Украины – одна из ракет едва не зацепила атомный энергоблок Южноукраинской АЭС, угроза остается.

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Угроза ядерного удара

Все оперативные подробности о взрывах и разрушениях в Киеве после обстрела столицы россией – детали от телеведущего Алексея Бурлакова.