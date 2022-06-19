ЗСУ знищили групу елітних спецпризначенців ФСБ (фото)

Пропагандистські паблики РФ повідомили про втрати окупантів

У мережу потрапили фото одного зі знищених російських спецназівців / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові знищили групу елітних спецпризначенців ФСБ.

Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали.

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"Під час проведення спеціальних заходів загинули співробітники спецпризначення Росії, подробиці не маємо права писати, але хочемо вшанувати пам'ять воїнів. Пішли з життя хороші люди, одні з найцінніших алмазів Росії, яких виточують роками, еліта Росії", – йдеться у повідомленні одного з каналів.

Також стало відомо ім'я одного із загиблих – офіцер Центру спеціального призначення ФСБ Ілля Цупрік, позивний "Терміт".

"17 червня 2022 року при виконанні службових обов'язків загинув старший оперуповноважений 2-го відділу Управління "А" ЦСН ФСБ Росії капітан Цупрік Ілля Миколайович... За час проходження служби неодноразово заохочувався керівництвом Управління... Мав другий розряд з альпінізму, займався спортом і парашутною підготовкою... Вічна пам'ять тобі, Терміт!".

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Озвучені загальні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1468 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4);

артилерійських систем – 745 (+6);

РСЗВ – 235 (+2) од.,

засобів ППО – 98 (+0);

літаків – 216 (+0);

вертольотів – 181 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4);

крилатих ракет – 130(+1);

кораблів/катерів – 14 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10) од.,

спеціальної техніки – 55(+0).

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 19 червня: ворог продовжує постійні обстріли території України на всіх напрямках фронту – страждає цивільне населення, за допомогою залізниці на окуповані території продовжується постачання зброї РФ, спроби Росії пробити фронт з Рубіжного, щоб оточити Сєвєродонецьк.

Ракетна атака на Київ зазнала невдачі! Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." про втрати ворога станом на 19 червня: за останню добу ліквідовано 250 окупантів, збито крилату ракету та знищено ворожі танки, броньовані машини та артилерійські системи – найбільші втрати у ворога на Запорізькому та Бахмутському напрямках.