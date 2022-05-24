ЗСУ показали, як дрон-камікадзе відправив загарбників з пікніка на цвинтар (відео)

Увесь процес атаки по противнику зняла камера, розташована на дроні-убивці

Дрони-камікадзе знищили два екіпажі російських танків. / Фото: Колаж: Сьогодні

Оператори Сил спеціальних операцій України розвинули навички з володіння ще одним видом новітнього озброєння. Прикладом цього є чергове знищення ворожого танка разом з живою силою противника. Дроном-камікадзе було знищено два екіпажі росіян.

Про це повідомило Командування ССО ЗСУ.

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За даними наших воїнів, російські окупанти на одній з позицій спокійно розпивали спиртне, сидячи на броні свого танка. Утім, звичне для росіян заняття було раптово перерване несподіваною атакою з повітря.

Сучасний безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою, влетів прямо в танк, завдавши противнику непоправних втрат. Увесь процес знищення противника зняла камера, розташована на дроні-вбивці.

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Дане відео вперше публікується на широкий загал, але варто зазначити, що бойове застосування БПЛА-камікадзе є сталою практикою для ССО України під час війни з російськими загарбниками.

"Це гарний приклад того, як допомога іноземних партнерів вкупі з навченістю і професіоналізмом наших воїнів дають позитивні результати на фронті", – зазначили в ССО.

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