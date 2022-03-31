ЗСУ звільнили від окупантів два села біля Чернігова

Українські військові очищають територію від мінно-вибухових загороджень

Українська армія звільнила військових РФ села Слобода та Лукашівка / Колаж "Сьогодні"

Українські Збройні сили звільнили від російських окупантів села Слобода та Лукашівка, які розташовані поблизу Чернігова.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

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"Наразі тривають заходи щодо очищення місцевості від мінно-вибухових "подарунків", залишених росіянами, та допомоги місцевим жителям, які були в окупації", – йдеться у повідомленні.

Росія відводить окремі підрозділи

Російські окупанти здійснюють відвід окремих підрозділівз території Київської та Чернігівської областей.

На Сіверському напрямку противник продовжує блокувати Чернігів, а також завдавати вогневої поразки цивільним та військовим об'єктам. У напрямку на Бровари окупанти намагаються утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальшого просування українських військ.

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