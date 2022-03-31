ЗСУ звільнили від окупантів два села біля Чернігова

Українські Збройні сили звільнили від російських окупантів села Слобода та Лукашівка, які розташовані поблизу Чернігова.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"Наразі тривають заходи щодо очищення місцевості від мінно-вибухових "подарунків", залишених росіянами, та допомоги місцевим жителям, які були в окупації", – йдеться у повідомленні.
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Росія відводить окремі підрозділи
Російські окупанти здійснюють відвід окремих підрозділівз території Київської та Чернігівської областей.
На Сіверському напрямку противник продовжує блокувати Чернігів, а також завдавати вогневої поразки цивільним та військовим об'єктам. У напрямку на Бровари окупанти намагаються утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальшого просування українських військ.
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