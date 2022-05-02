Ворог завдає ударів по кількох областях і перевозить техніку з Криму – зведення Генштабу

Найбільша активність російських військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках

/ Фото: Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Триває шістдесят восьма доба протистояння України російському воєнному вторгненню. У Генштабі ЗСУ доповіли про обстановку на всіх важливих напрямках.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та проводить наступальні дії у Східній операційній зоні, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей і утримати сухопутний коридор із тимчасово окупованим Кримом.

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Найбільша активність загарбників спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог проводить перегрупування військ, посилює артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони. Намагається налагодити систему матеріально-технічного забезпечення угруповання військ на цих напрямках.

Ворог продовжує підготовку резервів із метою їхнього подальшого перекидання в райони оперативного призначення на території України.

Обстріли та напрямки

Противник і надалі завдає ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

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На Слобожанському напрямку угруповання ворога продовжують обстріли міста Харкова.

На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії противника у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Для посилення угруповання окупанти переміщують до визначених районів підрозділи ствольної та реактивної артилерії.

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Ворог навів понтонно-мостову переправу через річку Сіверський Донець. Окупанти продовжують обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів, що розташовані на незначному віддаленні від державного кордону України з території російської федерації.

У Бєлгородській області триває зосередження резервів окупантів для ведення бойових дій у Східній операційній зоні.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджено на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямках Лимана і Сіверська.

На Таврійському напрямку проходить перегрупування підрозділів, інженерного обладнання позицій. На вогневих позиціях у районі населеного пункту Токмак Запорізької області розгорнуто підрозділ ствольної артилерії. Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районі населеного пункту Оріхів.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник розгорнув склад паливно-мастильних матеріалів та пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде бойові дії у намаганнях покращити своє тактичне положення. Не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Херсонської області, продовжує розгортання підрозділів реактивної та ствольної артилерії для вогневого ураження позицій наших військ.

Триває перекидання матеріальних засобів із тимчасово окупованої території АР Крим із використанням залізниці України.

На Бесарабському напрямку обстановка у Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Противник через підконтрольні засоби масової інформації продовжує розповсюджувати провокативні повідомлення про посилення загрози населенню Придністров’я з боку України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках не виключається імовірність проведення противником провокацій у районах, прилеглих до державного кордону України.

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах на території нашої держави.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі противника залучаються до ракетних ударів по території України, ізолюють район ведення бойових дій та ведуть розвідку.

Ворог продовжує знищувати об’єкти цивільної інфраструктури України. Завдає ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли житлових районів міста Миколаєва, а також населених пунктів Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Харківської областей.

На тимчасово зайнятих територіях російські окупанти штучно створюють і загострюють гуманітарну та економічну кризи. В населених пунктах спостерігається нестача ліків, асортимент продуктових магазинів обмежений, не функціонують банківські установи.

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