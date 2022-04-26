Війна не ведеться онлайн: що заборонено публікувати у соцмережах

Україна через російське вторгнення вже більше двох місяців живе в умовах війни

Під час війни заборонено публікувати атаки окупантів по Україні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У період війни є інформація, яку не можна публікувати у соцмережах, тому що це може зашкодити Збройним силам та населенню. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький звернувся до українців із проханням не публікувати хід воєнних дій та "прильотів" у соцмережах. Особливо це стосується мешканців прикордонних населених пунктів.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що не можна публікувати українцям під час війни

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"Якщо ви чуєте що "десь бахкає" – це не привід одразу писати у соцмережах про напрям і характер вибухів. Війна не ведеться онлайн, це і ваша, в тому числі, безпека! Коли біля вас "бахкає" – ви маєте йти в укриття чи безпечне місце", – зазначив Живицький у Telegram.

За його словами, насамперед потрібно дочекатися офіційної інформації від керівників регіонів або ЗСУ.

Що не можна публікувати під час тривоги та після вибуху:

Фото та відео місцевості, де був обстріл або впав снаряд, відео польоту ракети, момент влучення в об'єкт, загальний план місцевості;

Вказувати адресу, координати та детальний опис місця – ця інформація допомагає скоординувати дії окупантів;

Відео, на яких видні розпізнавальні знаки: адресні таблички, номери будинків, станції метро, відомі супермаркети;

Кадри роботи нашої системи ППО (розпізнати це можна за характерним вибухом, схожим на феєрверк);

Виходити з укриття, щоб зробити фото чи відео.

Будь-коли забороняється:

публікувати будь-яку інформацію, фото та відео про переміщення та дислокацію української армії, військових частин, територіальної оборони, блокпостів, укріплень та іншого;

публікувати неперевірену інформацію щодо кількості загиблих, постраждалих та зниклих українців;

розповсюджувати фейкові повідомлення про відключення зв'язку, необхідність змінювати налаштування в телефонах та інше;

публікувати неперевірені пости про допомогу, збирання грошей. Навіть якщо це не шахраї – інформація може бути неактуальною – ви витратите свій час, того хоче допомогти і того, кому потрібна допомога.

За такі порушення буде кримінальна відповідальність, бо це допомога ворогові, навіть якщо вона ненавмисна.

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Яке покарання передбачається?

Покарання за розповсюдження даних про направлення або переміщення зброї, боєприпасів на території України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, Міноборони або в офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, їх розміщення чи русі, тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

За поширення інформації про переміщення, рух або розміщення ЗСУ або військових формувань за можливості їх ідентифікувати на місцевості – покарання як позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

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