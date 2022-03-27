Військова з елітних військ Італії стала на захист Києва (відео)

Джулія Шифф вважалася однією з найкращих льотчиків Італії, але через гендерні проблеми змушена була піти з армії

23-річна італійська льотчиця-винищувачка Джулія Шифф. Фото: колаж "Сьогодні"

23-річна італійка, льотчиця-винищувач Джулія Шифф стала на захист України проти російського вторгнення.

Джулія – колишня пілотеса Військово-повітряних сил Італії. Тепер дівчина захищає Україну від окупантів у Києві. З початку війни вона служить у складі добровольчого Міжнародного легіону територіальної оборони. У своїй частині вона єдина жінка.

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Кілька місяців тому Джулію звільнили з ВПС Італії через подання офіційних скарг через мобінг та дідівщину, з якими вона зіткнулася в Академії Поццуолі.

За інформацією видання, чоловіки-колеги Джулії вдарили її головою об літак, а потім били батогом по спині та кинули у басейн. Нібито це є "посвятою в пілоти Італії". Незважаючи на відео з камер спостереження, суд прийняв сторону кривдників і виключив Шифф із ВПС Італії. Через це Джулія була змушена достроково піти з армії.

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