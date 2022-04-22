"Ваш президент помер": російський Telegram-канал запустив фейк про злом стрічки новин на ТБ

У повідомленні нібито йшлося про те, що Київ оточений і ЗСУ мають здатися

Росія спробувала "вбити" Володимира Зеленського на телебаченні. / Фото: Колаж: Сьогодні

На українському телеканалі ICTV нібито зламали рядок, що біжить. Там "транслювали" повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський нібито вбито, а ЗСУ мають скласти зброю.

Про це повідомив російський telegram-канал MDK.

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Так, на опублікованому відео видно, що у прямому ефірі 22 квітня о 12:36 з'явилося повідомлення: "Вашого президента вбито, складіть зброю, Київ оточений! Слава Росії!".

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Фото: скріншот з відео

Однак, зазначимо, що в YouTube-версії ICTV немає цього повідомлення в рядку, що біжить.

Також telegram-канал "Оперативний ЗСУ" повідомив, що відео "фейкове".

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"Запис зроблений, швидше за все, абонентом якогось локального провайдера кабельного телебачення, який, очевидно, був зламаний хакерами", – йдеться у повідомленні.

РФ раніше вторгалася в українське телебачення

Зазначимо, що раніше вже не раз були злами рядка, що біжить, на українському телебаченні з початку війни. Так були заклики "знищувати полк "Азов".

Крім того, 16 березня російські хакери зламали рядок, що біжить, в ефірі "Україна 24" і запустили фейкову "заяву" президента Володимира Зеленського про капітуляцію.

"Дорогі українці, шановні захисники! Бути президентом виявилося не так уже й легко. Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. Час подивитися в очі. Не вийшло. Стало гірше, набагато гірше. Більше немає жодного завтра, принаймні, для мене. І тепер я приймаю рішення попрощатися з вами. Я раджу вам скласти зброю і повернутися в сім'ї. На цій війні не слід помирати. Я раджу вам жити, і я збираюся робити те саме", – такою була фейкова "заява" Зеленського.

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