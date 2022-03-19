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У Запоріжжі під обстрілами загинув рятувальник, ще п'ятеро – поранено

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19 березня, 01:27
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Співробітники ДСНС опинилися у смертельній небезпеці
Під обстрілами у Запорізькій області загинув пожежник. Колаж "Сьогодні"
Під обстрілами у Запорізькій області загинув пожежник. Колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі внаслідок обстрілу російською армією цивільного об'єкту у с. Наталівка загинув пожежник, ще 5 – поранено.

Про це повідомляє управління у Facebook.

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Деталі

Трагедія сталася у селі Наталівка. Рятувальники вирушили туди ліквідувати пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу.

"Під час гасіння загоряння ворог зробив повторний обстріл в епіцентр загоряння. Рятувальники опинилися у смертельній небезпеці. На жаль, внаслідок вибуху загинув наш пожежний – старший пожежний 4 ДПРЧ Євген Донець", – йдеться у повідомленні.

Отримали поранення та травми різного ступеня тяжкості ще 5 співробітників ДСНС, які зараз перебувають у медичних закладах. Як повідомлялося, сьогодні у передмісті Запоріжжя росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Смерч" військовий полігон, один із заводів та прилеглий до нього кар'єр. Внаслідок цього на території заводу виникла пожежа.

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