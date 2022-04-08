В Україні запрацювала "гаряча лінія" для родичів загиблих внаслідок війни

Правоохоронці цілодобово шукають на звільнених від РФ територіях загиблих мирних людей

В Україні працює спеціальна "гаряча лінія" через війну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Національна поліція України відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок війни Росії проти України.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України в Telegram.

Реклама

За номером "гарячої лінії" оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.

У МВС зазначили, що у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

Номер гарячої лінії – 0 894 201 867. Працює цілодобово.

Реклама

Водночас, українців просять використовувати телефонну лінію за призначенням. А з усіх інших питань звертатися за номерами поліції свого регіону.

Безоплатна допомога психолога для українців

Через вторгнення військ РФ в Україну українцям довелося кардинально змінювати свої життя, жити у стані постійного стресу, що позначається на ментальному та фізичному здоров'ї. Куди телефонувати за безплатною психологічною допомогою – розповіли в МОЗ України.

В Україні, щоб отримати психологічну допомогу, можна телефонувати на гарячу лінію емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції, її номер 0800211444.

Реклама

Адже мільйони українців були змушені покинути свої домівки, розлучитися з коханими та рідними, втратити з ними зв'язок, постійно боятися та переживати. Це далеко не повний перелік проблем, з якими доводиться щодня стикатися, адже кожен день війни у рідній країні пережити дуже складно.