Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором ✌ Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

В Україні на 30 березня узгоджено три гуманітарні коридори – Верещук

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 березня, 10:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для евакуації мешканців з гарячих точок України будуть відкриті безпечні маршрути, якими вони зможуть залишити міста
Верещук розповіла, як можна безпечно виїхати із зон бойових дій
Верещук розповіла, як можна безпечно виїхати із зон бойових дій / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні на середу узгоджено три гуманітарні коридори для евакуації населення їхніх гарячих точок зон бойових дій. Про це на брифінгу повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Які будуть гуманітарні кориди

  • для евакуації маріупольців та доставки гуманітарної допомоги до міста Бердянська;
  • для доставки гуманітарної допомоги та евакуації людей із міста Мелітополь;
  • для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар у Запоріжжя.

Колони автобусів та вантажівок із гуманітарною допомогою вже виїхали із Запоріжжя. На зворотному шляху до Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська та Мелітополя зможуть приєднатися люди на особистому транспорті.

Реклама

Також вона нагадала, що 29 березня на переговорах російської делегації було передано пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів у Харківській, Київській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях.

Ситуація із евакуацією

28 березня українська влада вирішила не проводити евакуацію. Було отримано інформацію про те, що російські окупанти готують провокації, тому евакуація може бути небезпечний для мирних жителів.

27 березня в Україні погодили всього два гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей, хоча мешканці Чернігова, Маріуполя та Харкова продовжують перебувати без світла, тепла та продуктів в умовах майже цілодобового бомбардування.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 30 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17300
2
Літаки Літаки
131
3
Гелікоптери Гелікоптери
131
4
Танки Танки
605
5
ББМ ББМ
1723
6
Артилерія Артилерія
305
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
96
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
75
10
БПЛА БПЛА
81
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1184
Докладніше
Історії звитяг
Джулія Шифф – колишня льотчиця-винищувач ВПС Італії. Одна з найкращих військових пілотів своєї країни, але через гендерні проблеми змушена була піти з армії. З початку російсько-української війни 23-річна італійка служить у Києві - у складі добровольчого Інтернаціонального легіону, захищає небо України від окупантів. У своїй частині вона - єдина жінка.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Усов Павло – командир танкового підрозділу. Раніше захищав Луганщину та Донбас, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист Київщини. Загинув у танковому бою, встигнувши знищити кілька одиниць ворожої техніки. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
33,40
37,04
-
-
33,52
37,43
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
23,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти