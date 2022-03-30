В Україні на 30 березня узгоджено три гуманітарні коридори – Верещук

Для евакуації мешканців з гарячих точок України будуть відкриті безпечні маршрути, якими вони зможуть залишити міста

Верещук розповіла, як можна безпечно виїхати із зон бойових дій / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні на середу узгоджено три гуманітарні коридори для евакуації населення їхніх гарячих точок зон бойових дій. Про це на брифінгу повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Які будуть гуманітарні кориди

для евакуації маріупольців та доставки гуманітарної допомоги до міста Бердянська;

для доставки гуманітарної допомоги та евакуації людей із міста Мелітополь;

для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар у Запоріжжя.

Колони автобусів та вантажівок із гуманітарною допомогою вже виїхали із Запоріжжя. На зворотному шляху до Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська та Мелітополя зможуть приєднатися люди на особистому транспорті.

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Також вона нагадала, що 29 березня на переговорах російської делегації було передано пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів у Харківській, Київській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях.

Ситуація із евакуацією

28 березня українська влада вирішила не проводити евакуацію. Було отримано інформацію про те, що російські окупанти готують провокації, тому евакуація може бути небезпечний для мирних жителів.

27 березня в Україні погодили всього два гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей, хоча мешканці Чернігова, Маріуполя та Харкова продовжують перебувати без світла, тепла та продуктів в умовах майже цілодобового бомбардування.