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У Скадовськ заїхала колона окупантів, розмістились у дитячому таборі – мер

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 березня, 20:58
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Сьогодні, 13 березня, окупанти знову заходили в будівлю міської ради, але працівників там не було
Військові РФ повернулись у Скадовськ
Військові РФ повернулись у Скадовськ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Скадовськ Херсонської області заїхала колона російських окупантів, вони розмістилися в одному з дитячих таборів.

Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у Facebook.

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"Друзі, на вечір 13 березня такі новини. Після обіду в Скадовськ заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і, схоже, залишаться на ніч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська", – написав мер.

На той час працівників там не було. В іншому ситуація без змін.

"Скадовськ – це Україна", – додав мер.

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Нагадаємо, що 9 березня у ЗМІ з'явилася інформація, що окупаційні війська РФ увійшли до українського міста Скадовськ у Херсонській області. У соцмережах з'явилося відео з військовою технікою та російськими солдатами на вулицях міста-курорту. Проте вже 12 березня мер Скадовська Олександр Яковлєв розповів, що "русского мира" в його населеному пункті немає.

Переговори з РФ

Україна вже підготувала свої пропозиції для переговорів з Росією. На конкретні результати можливо вийти вже за лічені дні. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Росія зараз адекватніше сприймає навколишній світ і більш чутливо ставиться до позиції України, яка доведена на полях боїв. Наші пропозиції на столі. Вони дуже жорсткі, вони стосуються насамперед відведення військ, припинення вогню тощо. Ми принципово не поступимося ні в яких позиціях. Росія це вже розуміє. Росія починає конструктивно розмовляти. Я думаю, що на якісь конкретні результати ми вийдемо буквально за лічені дні" , – каже Михайло Подоляк.

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