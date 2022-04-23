У Росії визнали, що війна в Україні пішла не за планом — британська розвідка

Британське Міноборони розповіло, що означають заяви Шойгу

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу фактично визнав, що війна, розв'язана його країною в Україні, іде не так, як планувалося. Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляється у твіттері Міноборони Британії.

"Впровадження нових способів ведення бойових дій дозволить краще адаптувати війська до сучасних умов збройного протиборства", – сказав Шойгу 19 квітня на колегії міністерства.

Британська розвідка вважає, що заявлений ним намір перейти до нових методів ведення війни є "мовчазним визнанням" того, що агресія Росії не досягла поставлених нею цілей.

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Впровадження "нових способів" вимагатиме деякого часу, що російська армія покладатиметься на звичні методи, зокрема, на артилерію, вважають британські військові. Тому швидко зламати українську оборону російська армія не зможе.

Плани РФ

22 квітня один із генералів РФ назвав мету "другого етапу" війни проти України. Росія хоче повністю окупувати Донбас та південні області України, щоб забезпечити сухопутний коридор у Крим та до Придністров'я.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відповів на цю заяву, що Україна має свої плани, а попередні кремлівські задуми "вже були зруйновані роботою нашої армії та народу".

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