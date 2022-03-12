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У Пентагоні захопилися "дуже креативною" повітряною обороною українських військових

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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12 березня, 00:44
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Українці здійснюють від п'яти до десяти вильотів літаків на день порівняно з приблизно 200 вильотами росіян
За даними Пентагону, від початку вторгнення в Україну російські війська запустили понад 800 ракет. Колаж "Сьогодні"
За даними Пентагону, від початку вторгнення в Україну російські війська запустили понад 800 ракет. Колаж "Сьогодні"

Високопосадовець із оборони США похвалив Україну за "креативну" організацію оборони від агресора, зокрема, повітряну.

Оцінку неназваної посадової особи надає CNN, повідомляє "Європейська правда".

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Деталі

У ВПС України залишилося близько 56 винищувачів, що становить близько 80% можливостей українських ВПС до нападу Росії, заявив у п'ятницю високопоставлений представник міністерства оборони США. За словами чиновника, українці здійснюють від п'яти до десяти вильотів літаків за день порівняно з приблизно 200 вильотами росіян.

"Українці знову дуже творчо підійшли до того, як вони захищаються та як використовують авіацію, яка у них є", – сказав чиновник.

Представник міністерства оборони сказав, що, окрім українських винищувачів, українці ефективно використовували безпілотники, зазначивши, що вони "дешеві" і можуть літати поза зоною дії радарів.

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"Це дуже маневрена платформа, і вони використовують її із приголомшливим ефектом, особливо проти російських наземних підрозділів", – сказав чиновник.

За словами чиновника, українці "з великим успіхом" використовують ракети класу "земля-повітря" проти російських військ.

Окупанти хочуть сформувати резерв

У Генштабі зазначили, що частини та підрозділи окупантів продовжують спроби наступу по всіх напрямках. Однак для цього не вистачає сил і РФ має намір сформувати резерв для подальшого нападу. Значна частина вітчизняних підрозділів відновлюють боєздатність. Також противник намагається налагодити логістичне забезпечення частин та підрозділів, задіяних у боях.

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За даними Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують вести повітряну розвідку позицій наших військ у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.

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