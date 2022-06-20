В Одесі пролунали сильні вибухи

Небезпека ракетного удару з моря висока

Дим після вибуху в Одесі. Фото: колаж "Сьогодні"

Місцеві ЗМІ повідомляють, що працює ППО. Над містом збили ракету. Чекаємо на офіційні коментарі.

"У Чорному морі ворог тримає в готовності до завдання ракетних ударів п'ять носіїв ракет. Збільшує кількість засобів вогневої поразки в західній частині території тимчасово окупованого Криму", – написав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що на чорноморському пляжі під Одесою 11 червня чоловік загинув, підірвавшись у морі на міні. Раніше одна міна здетонувала в морі за 20 метрів від берега. Також військовий експерт Олег Жданов заявив, що сьогодні для Одеси, крім дистанційних ракетних ударів, загрози немає, однак є питання "зелених коридорів" для вивезення продовольства з одеських портів.