У Мелітополі викрали 75-річного батька журналістки, яка не хотіла співпрацювати з окупантами

Російські військові повідомили, що повернуть чоловіка лише після того, як з ними зустрінеться сама Світлана Залізецька

Журналістці пропонували співпрацювати з окупантами / Колаж "Сьогодні"

Окупанти увірвалися до будинку журналістки та директора сайту "Ріа-Мелітополь" Світлани Залізецької і викралиїї 75-річного тата. Стан та місцезнаходження чоловіка наразі невідомі. Журналістка вже звернулася до поліції.

Про це пише Суспільне.

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У будинку були лише батьки журналістки. Сама Світлана Залізецька виїхала з Мелітополя після розмови з Галиною Данильченко, яка проголосила себе виконувачем обов'язків "мера" міста.

"У мого батька був інсульт, у мами обширний інфаркт із зупинкою серця. Я не знаю, як вони це переживуть. Вони передали мамі, що повернуть батька тільки після того, як до них прийду я. Я не планую йти, бо я поїхала з міста, після розмови з Галиною Данильченко, яка через кілька днів після нашої розмови проголосила себе виконувачем обов'язків "мера" міста", – каже Світлана Залізецька.

Галина Данильченко пропонувала журналістці співпрацю з окупантами, розповідала про перспективи. Проте після цієї бесіди Світлана Залізецька вирішила поїхати з міста, бо не хоче співпрацювати з росіянами.

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Викрадення у Запорізькій області

11 березня російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федоровачерез те, що він відмовився від співпраці з ворогом. Про викрадення мера стало відомо зі слів очевидців. Окупанти катували Івана Федорова, проте 16 березня мера звільнили під час спецоперації.