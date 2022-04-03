У Мелітополі окупанти відпустили директорів шкіл, яких взяли в полон

Директори міських шкіл відмовилися розпочинати навчання за російськими програмами

У Мелітополі окупанти відпустили директорів шкіл з полону. Фото: колаж "Сьогодні"

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, яких раніше взяли у полон.

Про це повідомляє журналіст "Сьогодні".

Реклама

Деталі

3 квітня окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, які відмовилися розпочинати навчання за російськими програмами.

Російські військові кілька діб тримали в одному з гаражів директорів, але вже сьогодні вивезли їх та залишили на дорозі за 30 кілометрів від Мелітополя.

Що було раніше?

У тимчасово окупованому Мелітополі викрали директорів трьох шкіл після того, як вони відмовилися починати навчання російською мовою. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.

Реклама

Загарбники постановили розпочати з 4 квітня у місті навчальний процес російською мовою за російськими програмами. Таким чином вони намагалися примусити дітей залишатися у місті, а у разі наступу ЗСУ їх можуть використати як живий щит.