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У Мелітополі окупанти відпустили директорів шкіл, яких взяли в полон

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 квітня, 20:55
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Директори міських шкіл відмовилися розпочинати навчання за російськими програмами
У Мелітополі окупанти відпустили директорів шкіл з полону. Фото: колаж "Сьогодні"
У Мелітополі окупанти відпустили директорів шкіл з полону. Фото: колаж "Сьогодні"

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, яких раніше взяли у полон.

Про це повідомляє журналіст "Сьогодні".

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Деталі

3 квітня окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, які відмовилися розпочинати навчання за російськими програмами.

Російські військові кілька діб тримали в одному з гаражів директорів, але вже сьогодні вивезли їх та залишили на дорозі за 30 кілометрів від Мелітополя.

Що було раніше?

У тимчасово окупованому Мелітополі викрали директорів трьох шкіл після того, як вони відмовилися починати навчання російською мовою. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.

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Загарбники постановили розпочати з 4 квітня у місті навчальний процес російською мовою за російськими програмами. Таким чином вони намагалися примусити дітей залишатися у місті, а у разі наступу ЗСУ їх можуть використати як живий щит.

Усі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з ворогом, тому написали заяви на звільнення. Внаслідок чого самопроголошений мер Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим видворити неслухняних адміністраторів шкіл із міста.

"Напередодні ввечері окупанти прийшли додому до трьох директорів – Анжеліни Коваленко, Олени Галацан та Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку", – повідомила Денісова.

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