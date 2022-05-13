У Києві розпочався перший суд над окупантом: у чому його звинувачують

Російський військовий визнав свою провину, розкаявся і співпрацював зі слідством

Окупанта звинувачують у вбивстві / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві розпочалося перше судове засідання у справі російського окупанта Вадима Шишимаріна. Його звинувачують у вбивстві мирного мешканця на Сумщині.

Про це пише Українська правда.

Реклама

13 травня колегія Солом'янського райсуду Києва призначила провадження до розгляду. Наступне засідання відбудеться 18 травня.

Окупанту призначили безкоштовного адвоката та перекладачку. Йому інкримінують дві статті: вбивство та порушення законів та звичаїв війни.

Поки що ні підсудний, ні захисник не озвучували своєї позиції.

Реклама

Як пише УП, прокурор Ярослав Ущапівський повідомив, що Шишимарін визнав свою провину, покаявся та співпрацював зі слідством.

Прокурор заявив, що провину військового РФ доводять не лише його слова, а й експертизи та свідчення. Слідство також вилучило зброю, з якої стріляв Шишимарін, а також зброю інших людей, які перебували з ним у машині.

Реклама

Що було раніше

21-річний Вадим Шишимарін служив у 4-й танковій Кантемирівській дивізії Московської області. Він був командиром відділення танкової дивізії. Слідство з'ясувало, що 28 лютого він убив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям велосипед.

Пізніше Шишимаріна взяли в полон.

Читайте також: