На Херсонщині окупанти масово виганяють українців з їхніх будинків – причина

Росіяни самовільно заселяються в покинуті будинки та квартири українських громадян

Окупанти почали заселятися у житло мешканців Херсона та окупованої частини області. Колаж "Сьогодні"

У Херсонській області окупанти розселяються у квартири та будинки заможних українців.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на українські спецслужби.

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Подробиці

Стосується це як нерухомості, яку покинули господарі, так і житла, з якого люди не виїжджали.

За даними видання, на початкових тижнях окупації найвищий командирський склад загарбницької армії жив на території Криму. Згодом генерали стали частіше залишатись безпосередньо на Херсонщині. Проте переважно на території, де розміщувалися їхні штаби.

Крім того, фіксувалися деякі факти "віджиму" житла українців та заселення у квартири та будинки, але вони були поодинокішими. Здебільшого "націоналізацією" покинутого житла займалися місцеві колаборанти.

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Наші вже у Херсоні? Що відомо на даний момент

23 червня з'явилася неофіційна інформація про те, що Збройні сили України увійшли до Херсона. Першим про захід до міста українських сил повідомив колишній нардеп Віталій Купрій, пославшись на два незалежні джерела. За його словами, українські військові зайняли чотири вулиці Херсона та продовжують наступ.

Під час ефіру на каналі "Фейгін Live" у YouTube Марк Фейгін поставив запитання раднику голови ВП Олексію Арестовичу, чи справді українські війська вже вийшли до околиць Херсона? Відповідь була лаконічною та інтригуючою: "Не підтверджуємо і не спростовуємо. Давайте подивимося, що буде далі".

Раніше ми писали, що херсонський партизан жорстко звернувся до окупантів. Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що загарбники увірвалися до архіву Херсонської області у пошуках важливих документів.