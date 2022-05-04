У Харківській області ЗСУ знищили три ворожі танки (фото/відео)

На Харківщині бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили ворожу техніку. Відео розмістили ЗСУ у Telegram-каналі .
"Можна завжди дивитися на вогонь, воду і на те, як горять танки окупантів", – підписали вони відео.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 24500 (+300 за добу) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1077 (+15);
- бойових броньованих машин – 2610 (+43);
- артилерійських систем – 491 (+16);
- РСЗВ – 163 (+1);
- засоби ППО – 81 (+1);
- літаків – 194 (+0);
- вертольотів – 155 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1867 (+24);
- кораблі/катери – 10 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 (+12);
- спеціальна техніка – 38(+0);
- крилаті ракети – 87 (+3).
Зазначається, що найбільші втрати противника за минулу добу, 3 травня, спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.