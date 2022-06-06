У Донецькій області за добу від обстрілів окупантів загинули мирні жителі

Вороги продовжують вчиняти злочини проти людства

Окупанти вбивають людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донбас. Протягом минулої доби, 5 червня, загинуло троє мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"За 5 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Дружківці. Ще 2 людини дістали поранення", — зазначив Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав голова ОВА.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний", — підкреслив Кириленко.

На Херсонщині на міні окупантів підірвалися мирні жителі

У курортному селищі міського типу Лазурне, що на Херсонщині біля місцевого пансіонату "Парус", троє місцевих жителів підірвалися на міні, що була встановлена російськими військовими. Від потужного вибуху люди померли на місці. Про це повідомляє спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram.

"За інформацією обласної прокуратури, росіяни замінували узбережжя Чорного моря, тому перебування там несе загрозу життю. За цим фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, здійснюється досудове розслідування", – написав він.

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