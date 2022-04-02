У Чернігівській області росіянин коригував ворожі обстріли та "здавав" місцевих жителів окупантам

На Чернігівщині співробітники карного розшуку поліції спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД затримали росіянина, який працював коригувальником вогню.
Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції.
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Зловмисник переїхав жити в Україну у 2014 році, а у перші дні вторгнення РФ на територію України він оселився біля Чернігова.
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Поліція з'ясувала, що чоловік коригував ворожі обстріли та "здавав" місцевих жителів окупантам. Водночас, співробітники поліції під час обшуків виявили у його будинку вибухівку та цинк із боєприпасами. Наразі зловмисник передано СБУ для подальшого встановлення всіх обставин його злочинної діяльності.
Нагадаємо, влада Польщі надішле з країни 40 представників зовнішньополітичного відомства РФ за їхню діяльність, несумісну зі статусом дипломата.
Західні країни продовжують кампанію з виявлення шпигунів серед працівників дипломатичних місій Російської Федерації. Таким співробітникам дуже швидко видається розпорядження негайно зібрати валізи та повернутися додому.