Український "Моссад" вже працює! Геращенко розкрив план щодо покарання для зрадників України

Після початку вторгнення РФ в Україну в багатьох містах "випливли" диверсанти, які заздалегідь були заслані Росією

Геращенко про те, що робитимуть із зрадниками / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні функціонує служба, що здійснює "чистки" окупантів та диверсантів. Діє вона на тимчасово окупованих територіях і є подібною до ізраїльського "Моссаду".

Про це радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів Наталії Влащенко спеціально для Youtube-каналу "Україна 24".

Реклама

"Вже створено службу, яка працює на окупованих територіях. Коли ви чуєте, що хтось в ОРДЛО раптово помер, це і є робота наших спецслужб, які знищують окупантів та зрадників. Наш український "Моссад" – уже в дії", – сказав Геращенко.

Він уточнив, що не готовий називати прізвища людей, які займаються діяльністю організації, оскільки працює вона повною мірою анонімно.

"Як в Ізраїлі, це повністю децентралізовано, щоб не можна було закрити цю організацію. Людей, які готові вбивати окупантів, у тому числі розуміючи, що самі вони можуть загинути дуже важкою смертю, у нас більше, ніж багато. Їх лише потрібно правильно організувати ", – додав радник голови МВС.

На думку Геращенка, зрадники повинні розуміти, що на них чекає.

Реклама

"Зрадники мають розуміти, що жити вони не будуть", – наголосив Антон Геращенко.

Він нагадав, що зрадниками є мери Балаклії, Куп'янська. За його даними, вони залишили територію України, оскільки зрозуміли, що жити тут вони більше не зможуть.

"Це попередження для інших", – сказав Геращенко.

Він додав, що президент Зеленський також позбавив звань помічника голови СБУ в Херсонській області (полковника Ігоря Садохіна, затримано – прим. ред.) та генерала Андрія Наумова (скандальний екс-глава Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадний генерал, утік за кордон – прим. ред.). Проти них відкрито кримінальні справи за держзраду.

"Генерал Наумов за день до початку війни залишив територію України. Ось такі у нас генерали СБУ були деякі. Хоча такі подонки є у різних службах, у тому числі в поліції. Але всіх знайдуть. Україна не може дозволити собі пробачати зрадників", – переконаний Геращенко.

Диверсанти та зрадники

Після початку вторгнення Росії в Україну в багатьох містах країни "випливли" диверсанти, які заздалегідь були заслані Росією. Їх стали масово відловлювати чи ліквідовувати. Так, наприклад, у Львівській області затримали диверсанта, який агітував за "русскій мір" прямо у поїзді.

Реклама

Також у столичному метро затримали диверсантів із небезпечною іграшкою. Один із затриманих передавав інформацію ворогові.

Під Охтиркою група диверсантів на БТР розстріляла цивільних людей у машині, а потім викрали автомобіль.

Міський голова Куп'янська (Харківська область) Геннадій Мацегора ("Опозиційна платформа — За життя"), який 27 лютого оголосив про перехід до співпраці з російськими окупантами, що прибули до його міста, отримав підозру про держзраду.

Раніше ми писали: