Українська армія може розпочати новий контрнаступ на Сході – ISW

ЗСУ для того, щоб зупинити наступ російських окупантів на Слов'янськ , йдуть у контрнаступ у напрямку Ізюма. На цьому напрямі наші воїни досягли певних успіхів.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW .
"Ці українські операції, ймовірно, спрямовані на те, щоб відвернути російські війська від наступальних операцій у напрямку Слов'янська та порушити російські шляхи постачання", – повідомляють експерти ISW.
Неодноразово українські та російські джерела повідомляли про можливість українського контрнаступу на Ізюм із південно-східних околиць Харкова.
В Інституті зазначають, що один із проросійських каналів повідомляє, що "українські сили активно намагаються порушити російські наземні лінії зв'язку (ГЛОС) в Ізюм".
Також в американському аналітичному центрі додають, що російські окупанти намагалися просунутися на північ від Слов'янська та на південний схід від Ізюму 17 червня. Проте їм це не вдалось.
Коли завершиться війна
- Військовий аналітик Том Купер вважає, що Путіну потрібна перемога за будь-яку ціну, він не може допустити поразки. Наступ він продовжуватиме доти, доки є війська та озброєння.
- Відомий політтехнолог, письменник, а в минулому ще й викладач математики Михайло Шейтельман завдяки математичним розрахункам вирахував, що війна в Україні триватиме максимум до середини лютого 2023-го . Також він зазначав, що це може статися і раніше, оскільки одна зі сторін може закінчитися озброєння, а також гроші.
- Американський аналітичний центр ISW вважає, що Путін найближчими місяцями має намір анексувати окуповані південь і схід України і після цього він заявить, що російська доктрина, що дозволяє застосування ядерної зброї , розповсюджується на ці території.
- Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що тепер розпочався черговий психологічний етап війни.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо наші військові почнуть контрнаступну операцію по всьому фронту, то зупинятися на лінії 24 лютого в жодному разі не можна. Принаймні на Донбасі потрібно йти до державного кордону. Говорячи про терміни закінчення війни, він зазначив, що, на жаль, це буде не один місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і п'ять, і шість – особливо активна фаза.
- Глава Національної розвідки США Авріл Хейнс заявляла, що у Кремлі визнали, що готують новий сценарій. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження . До того ж, президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.