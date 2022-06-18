Українська армія може розпочати новий контрнаступ на Сході – ISW

Українські війська прагнуть порушити російські шляхи постачання

Стало відомо про плани ЗСУ на сході країни / Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ для того, щоб зупинити наступ російських окупантів на Слов'янськ , йдуть у контрнаступ у напрямку Ізюма. На цьому напрямі наші воїни досягли певних успіхів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW .

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"Ці українські операції, ймовірно, спрямовані на те, щоб відвернути російські війська від наступальних операцій у напрямку Слов'янська та порушити російські шляхи постачання", – повідомляють експерти ISW.

Неодноразово українські та російські джерела повідомляли про можливість українського контрнаступу на Ізюм із південно-східних околиць Харкова.

В Інституті зазначають, що один із проросійських каналів повідомляє, що "українські сили активно намагаються порушити російські наземні лінії зв'язку (ГЛОС) в Ізюм".

Також в американському аналітичному центрі додають, що російські окупанти намагалися просунутися на північ від Слов'янська та на південний схід від Ізюму 17 червня. Проте їм це не вдалось.

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