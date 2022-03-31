"Тут вся армія тупа, дебіли просто": окупант розповів дружині про своїх товаришів по службі

Російські військові деморалізовані, вони не очікували, що українська армія буде такою сильною, їх обдурило керівництво

Російські військові розуміють, що програли. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російського окупанта з його близькими. У ньому він відверто визнає силу та міць Збройних Сил України, а також розповідає про своїх недалеких товаришів по службі.

Відповідний аудіозапис опублікувало відомство в Telegram.

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"Наша бригада конкретно об*сралася. Втрати є, поранених багато. Тут вся армія тупа, дебіли просто", – розповідає російський загарбник своїй дружині.

Він також відверто визнає силу та міць українських військових: "Ми не можемо виконувати завдання проти такого супротивника".

Також окупант додав, що з чуток, вони збираються відступати.

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"Що ж такі визнання приємні, але вони не повинні вводити нас в оману! Ворог ще тут і хоче знищити нашу націю! Тому вихід у нас один – боротися до останнього! Захищаємо Україну разом!", – наголосили у СБУ.

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