"Так звучить пекло". Опубліковано нове відео обстрілів "Азовсталі"

У мережі з'явилося нове відео із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. У ролику видно, як територію заводу росіяни буквально поливають вогнем із різних видів озброєння. Опублікував відео радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
"Маріуполь. Азовсталь. Так звучить пекло. Так виглядає Незламність. Бомба за бомбою. Снаряд за снарядом. Ми всі у безоплатному боргу перед Захисниками Маріуполя", — прокоментував відео Андрющенко.
Ситуація у Маріуполі
- Раніше ватажок угруповання так званого ДНР Денис Пушилін підтвердив, що російські сили продовжують спроби захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Також він унеможливив екстракцію українських військовослужбовців, які тримають оборону на заводі. Пушилін хоче, щоб українські бійці склали зброю та пішли під трибунал.
- Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що громадянські залишили заблоковану "Азовсталь". Наразі біля заводу тривають локальні бої.
- Зазначимо, що завод Азовсталь знаходиться в оточенні військ окупантів. Українські захисники тримають оборону, попри сили ворога, що перевершують у кілька разів.